Минобороны: Россияне пытаются окружить украинские войска в районе Лисичанска
Ситуация на Луганщине остается наиболее горячей
UA-News
Войска врага пытаются окружить защитников Украины в районе Лисичанска на Луганщине, сформировав "котел".
Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает "
"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авианалетов. Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия, чтобы попытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные" – проинформировал представитель Минобороны.
Он сказал и о том, что в результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.
Мотузяник подчеркнул, что противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.
"В частности, нанесены ракетные удары по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, в том числе крылатыми ракетами типа Х-59, а также Оникс", - уточнил он.
Под постоянным артиллерийским огнем российских захватчиков находятся украинские подразделения в Харьковском направлении.
Спикер Минобороны пояснил, что таким образом противник пытается помешать выходу ВСУ на госграницу и в тыл группировки войск России, действующей на Славянском направлении.
"Любой ценой враг стремится удержать захваченные им рубежи. С этой целью активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. Также наша разведка фиксирует накопление сил и средств инженерных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Большой Бурлук", - отметил Мотузяник.
Комментируя ситуацию на Николаевском направлении, спикер отметил, что при поддержке армейской авиации противник наносил массированные артиллерийские удары в районах населенных пунктов Белая Криница, Любомировка, Степная Долина, Посад-Покровское, Киселевка, Благодатное и Великое Артаково.
На Криворожском направлении, уточнил представитель МОУ, агрессор ведет контрбатарейную борьбу с помощью РСЗО "Ураган", а также обстреливал объекты транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Апостолово.
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