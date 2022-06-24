Мэр Мелитополя: Со всех элеваторов региона захватчики вывезли зерно старого урожая

Каждый день из захваченного Мелитополя российские военные вывозят десятки машин с зерном. Новый урожай они готовы покупать по 80 долларов за тонну, что ниже себестоимости.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров.

“Что касается нового урожая, то рашисты озвучивают следующие критерии уборки: с кем-то они договариваются, что забирают 50%, с кем-то - 70%. Они также озвучивают цену, за которую они готовы забирать урожай - менее 80 долларов за тонну. Это меньше себестоимости и только один человек от захватчиков уполномочен вести такие переговоры и покупать урожай”, - сказал Федоров.

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Он также добавил, что со всех элеваторов захватчики вывезли зерно старого урожая. По его словам, каждый день из города и Мелитопольского района вывозят от 30 до 50 машин – это около 1000 тонн зерна.