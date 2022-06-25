Еще по одному самолету и вертолету. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны на территории Украины. За сутки было ликвидировано более 170 оккупантов. Таким образом, общее количество убитых российских военных достигло 34 700 человек.

танков ‒ 1511 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 3645 (+8) ед.

артиллерийских систем – 764 (+5) ед.

РСЗО – 241 (+0) ед.

средства ПВО – 99 (+0) ед.

самолетов – 217 (+1) ед.

вертолетов – 184 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4).

крылатые ракеты – 137 (+0).

корабли/катера - 14 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) ед.

специальная техника – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, информирует Генштаб.