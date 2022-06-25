Еще по одному самолету и вертолету. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
34 700 россиян уже никогда не будут беспокоить украинцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны на территории Украины. За сутки было ликвидировано более 170 оккупантов. Таким образом, общее количество убитых российских военных достигло 34 700 человек.
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- танков ‒ 1511 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) ед.
- артиллерийских систем – 764 (+5) ед.
- РСЗО – 241 (+0) ед.
- средства ПВО – 99 (+0) ед.
- самолетов – 217 (+1) ед.
- вертолетов – 184 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4).
- крылатые ракеты – 137 (+0).
- корабли/катера - 14 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) ед.
- специальная техника – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, информирует Генштаб.
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