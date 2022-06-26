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СМИ: Страны Большой семерки (G7) готовят для россии новое эмбарго

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Хотят перекрыть один из крупнейших источников доходов рф

СМИ: Страны Большой семерки (G7) готовят для россии новое эмбарго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Издание Reuters пишет о том, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласовали новое эмбарго для россии – эмбарго на золото. Сообщается, что экспорт золота является одним из самых больших источников доходов для россии (после энергоносителей).

СМИ уточняют, что запрет будет касаться торговли золота, впервые вывозимого из россии в страны G7.

Добавим, что ранее стало известно о том, что кортеж путина срочно появился к ночи в Кремль. Причина столь срочного визита главы российского государства неизвестна, однако по информации враждебных пропагандистов – такие визиты диктатора бывают редко и из-за чего-то важного.

Напомним также, что страны "Большой семерки" - это США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония

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В статье: война с Россией
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Источник:
Reuters

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