Sky News: Зеленский хочет закончить войну до конца 2022-го года
Об этом сообщили два независимых источника из дипломатических кругов
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Издание Sky News сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский преследует цель закончить войну до конца 2022-го года. Об этом глава украинского государства сообщил лидерам мировых демократий на саммите стран "Большой семерки".
Издание отмечает, что информация поступила от двух независимых друг от друга источников из дипломатических кругов Европы.
Добавим, что полномасштабная война с россией продолжается в Украине с 24-го февраля после вероломного вторжения россиян.
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Источник:Sky News
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