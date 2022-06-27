Путин согласился принять участие во встрече G20. Там будет и Зеленский
Правда, в каком формате будут участвовать президенты России и Украины, пока что неизвестно
Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.
Об со ссылкой на заявление помощника главы российского государства Юрия Ушакова, пишет ТАСС.
"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - заявил он.
При этом Ушаков не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно принимать участие в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.
"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Украина также будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира.
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