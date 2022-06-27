  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин согласился принять участие во встрече G20. Там будет и Зеленский
В тренде

Путин согласился принять участие во встрече G20. Там будет и Зеленский

Общие новости
(1 голосов)

Правда, в каком формате будут участвовать президенты России и Украины, пока что неизвестно

Путин согласился принять участие во встрече G20. Там будет и Зеленский

Новина українською

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Об со ссылкой на заявление помощника главы российского государства Юрия Ушакова, пишет ТАСС.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - заявил он.

При этом Ушаков не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно принимать участие в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.

Читайте такжеЗеленский: Санкции и переговоры - надо было проводить с россией до войны. Сейчас их надо поставить на место

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина также будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" в ноябре и надеется на отстранение России из-за развязывания войны и ядерного шантажа мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2022 в 21:44
Нехай збирається з еритреєю і північною Кореєю.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде