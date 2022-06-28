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В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума

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На россии продолжают витать в облаках

В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская сторона может прекратить войну до конца этих суток. Для этого украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА. Новости".

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не устанавливают сроков так называемой "спецоперации" в Украине.

Отметим, что Песков таким образом прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который лидерам "Большой семерки" сообщил, что хочет завершения полномасштабной войны России против Украины до наступления зимы.

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков
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