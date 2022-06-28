В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума

Украинская сторона может прекратить войну до конца этих суток. Для этого украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА. Новости".

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации", - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не устанавливают сроков так называемой "спецоперации" в Украине.