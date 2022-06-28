В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума
На россии продолжают витать в облаках
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Украинская сторона может прекратить войну до конца этих суток. Для этого украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые Россией.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА. Новости".
"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации", - сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле не устанавливают сроков так называемой "спецоперации" в Украине.
Отметим, что Песков таким образом прокомментировал
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