В бою с супостатом погиб украинский теннисный тренер

В бою с россиянами в районе Бахмута погиб украинский теннисный тренер Кирилл Васильчишин. Об этом на своей странице в твиттере написал бывшая первая ракетка Украины среди мужчин Александр Долгополов.

"Сегодня узнал, что теннисный тренер, который в детстве частично тренировал меня и нашу группу с моим отцом, погиб, защищая Украину. В Бахмутском районе, где я был 3 дня назад. Безумие! Еб***я россия. Спи спокойно, мой друг", - подписал Долгополов фотографию.

Напомним, что недавно Александр Долгополов вместе с другим украинским теннисистом Сергеем Стаховским посетили Бахмут и передали нашим бойцам помощь.