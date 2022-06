В бою с супостатом погиб украинский теннисный тренер

В бою с россиянами в районе Бахмута погиб украинский теннисный тренер Кирилл Васильчишин. Об этом на своей странице в твиттере написал бывшая первая ракетка Украины среди мужчин Александр Долгополов.

Напомним, что недавно Александр Долгополов вместе с другим украинским теннисистом Сергеем Стаховским посетили Бахмут и передали нашим бойцам помощь.

Found out today, that a tennis coach who used to partly coach me and our group with my father, as a child, was killed, defending Ukraine.

In Bakhmut area, where I was just 3 days ago. Crazy! F…k russia.

R.I.P my friend???????????????? pic.twitter.com/yh90uU4zgZ