В бою с супостатом погиб украинский теннисный тренер
Вечная слава герою
Фото: twitter.com/TheDolgo / Автор невідомий
В бою с россиянами в районе Бахмута погиб украинский теннисный тренер Кирилл Васильчишин. Об этом на своей странице в твиттере написал бывшая первая ракетка Украины среди мужчин Александр Долгополов.
"Сегодня узнал, что теннисный тренер, который в детстве частично тренировал меня и нашу группу с моим отцом, погиб, защищая Украину. В Бахмутском районе, где я был 3 дня назад. Безумие! Еб***я россия. Спи спокойно, мой друг", - подписал Долгополов фотографию.
Напомним, что недавно Александр Долгополов вместе с другим украинским теннисистом Сергеем Стаховским посетили Бахмут и передали нашим бойцам помощь.
Found out today, that a tennis coach who used to partly coach me and our group with my father, as a child, was killed, defending Ukraine.— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) June 27, 2022
In Bakhmut area, where I was just 3 days ago. Crazy! F…k russia.
R.I.P my friend???????????????? pic.twitter.com/yh90uU4zgZ
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