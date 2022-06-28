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В бою с супостатом погиб украинский теннисный тренер

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Вечная слава герою

В бою с супостатом погиб украинский теннисный тренер

Фото: twitter.com/TheDolgo / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В бою с россиянами в районе Бахмута погиб украинский теннисный тренер Кирилл Васильчишин. Об этом на своей странице в твиттере написал бывшая первая ракетка Украины среди мужчин Александр Долгополов.

"Сегодня узнал, что теннисный тренер, который в детстве частично тренировал меня и нашу группу с моим отцом, погиб, защищая Украину. В Бахмутском районе, где я был 3 дня назад. Безумие! Еб***я россия. Спи спокойно, мой друг", - подписал Долгополов фотографию.

Напомним, что недавно Александр Долгополов вместе с другим украинским теннисистом Сергеем Стаховским посетили Бахмут и передали нашим бойцам помощь.

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В статье: Александр Долгополов война с Россией Кирилл Васильчишин
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
28.06.2022 в 20:41
...Героям слава!
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