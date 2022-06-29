Основные усилия врага сосредоточены на окружении Лисичанска - Генштаб
Начались сто двадцать шестые сутки полномасштабной войны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о ситуации на фронте по состоянию на утро 29 июня.
На Волынском и Полесском направлениях идет проверка боевой готовности вооруженных сил республики беларусь. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля текущего года в Гомельской области спланировано проведение военных сборов с военнообязанными. По планам сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведение боевого согласования, а также организация охраны и обороны объектов.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории республики Беларусь по объектам территории Украины.
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости от государственной границы Украины реактивных систем залпового огня "Град".
На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. В целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.
Совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружение и военную технику.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.
На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчоярка – Верхнекаменка.
На Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Рыжая – Клиново. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.
На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух батальонно тактических групп из Авдеевского и Бахмутского направлений.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их перекидывания на другие направления.
На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на содержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.
На Криворожском направлении враг с целью усиления своих подразделений переместил в определенный район до одной батальонной тактической группы.
На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота российской федерации продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с Силами обороны Украины.
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