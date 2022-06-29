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В Курске прогремел взрыв - власти заявили о сбитом украинском беспилотнике

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Инцидент спровоцировал переполох в соцсетях

В Курске прогремел взрыв - власти заявили о сбитом украинском беспилотнике

Новина українською

Поздно вечером во вторник, 27 июня, в российском Курске, который расположен в 110 км от границы с Украиной прогремел мощный взрыв.

На месте инцидента к востоку от Курска в районе аэропорта был виден сильный пожар и дым.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что был сбитый украинский беспилотник Ту-141, произведённым ещё в советское время. Он также опубликовал фото обломков.

Примечательно, что жители Курска в местных пабликах изначально поставили под сомнение версию с беспилотником, однако администраторы групп начали чистить комментарии, а позже и вовсе их закрыли, объяснив это нашествием украинских комментаторов

Напомним, на прошлой неделе в результате удара беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области.

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В статье: война с Россией
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