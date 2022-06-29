В Курске прогремел взрыв - власти заявили о сбитом украинском беспилотнике
Инцидент спровоцировал переполох в соцсетях
Поздно вечером во вторник, 27 июня, в российском Курске, который расположен в 110 км от границы с Украиной прогремел мощный взрыв.
На месте инцидента к востоку от Курска в районе аэропорта был виден сильный пожар и дым.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что был сбитый украинский беспилотник Ту-141, произведённым ещё в советское время. Он также опубликовал фото обломков.
Примечательно, что жители Курска в местных пабликах изначально поставили под сомнение версию с беспилотником, однако администраторы групп начали чистить комментарии, а позже и вовсе их закрыли, объяснив это нашествием украинских комментаторов
Напомним, на прошлой неделе в результате удара беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области.
Популярное сейчас
- Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня
- Зеленский выложил видео ракетного удара по Кременчугу: Они хотели убить как можно больше людей
- Россияне нанесли ракетный удар по Одесщине
- Глава ГУР Украины: Нет смысла ждать, пока россия устанет или перестанет хотеть воевать
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану