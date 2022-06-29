Цуренко одержала волевую победу над Калининой и сыграет в третьем круге Уимблдона

Во втором круге женского Уимблдонского турнира состоялось украинское дерби: Ангелина Калинина, отныне первая ракетка Украины, встречалась с Лесей Цуренко.

Калинина в первом сете доказала свой статус. Не сказать, что победа была лёгкой, но спокойной. На вторую партию то ли не собралась сама Калинина, то ли добавила Цуренко, однако Лесе удалось навязать свою игру сопернице и забрать в десятом гейме подачу Ангелины, а вместе с ним и сет.

В решающем сете украинки взяли по подаче, а в очень длинном третьем гейме Калинина сделала брейк. Казалось, это конец интриги, но неожиданно Ангелина стала проседать ментально и физически, в то время как Цуренко сохранила стабильность и перевернула финишную прямую игры в свою пользу.

Выход в третий круг – повторение наилучшего результата Цуренко на Уимблдоне. Единственный раз Леся доходила так далеко еще в 2017 году.

Следующей соперницей Калининой будет немка Юле Нимайер. 97-я ракетка мира сегодня сенсационно выбила из турнира фаворитку нижней четверти сетки, эстонку Анетт Контавейт.

Ранее мы сообщали, что одиночный разряд Уимблдона покинула Марта Костюк .

WTA. Уимблдон. Третий раунд

Ангелина Калинина (Украина, 34) - Леся Цуренко (Украина, 101) 6:3, 4:6, 3:6