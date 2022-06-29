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Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО – у Зеленского сделали заявление после саммита

Общие новости
(2 голосов)

В офисе президента заявляют, что удовлетворены результатами саммита

Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО – у Зеленского сделали заявление после саммита

фото из свободных источников

Новина українською

Официальный Киев считает, что Украина уже отвечает стандартам НАТО и сохраняет курс на продолжение интеграции.

Как сообщает из Мадрида корреспондент "Европейской правды", об этом заявил в среду заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Жолква, возглавляющий делегацию Украины на саммите, заявил, что удовлетворен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс. "Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул он.

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Игорь Жовква подчеркнул, что видит новые возможности для Украины по приглашению в членство НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ. "Мы приняли к сведению такую ​​возможность", - заявил чиновник, объяснив, что это дает возможность также для других государств-аппликантов.

Заместитель главы ОПУ также убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.

"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", - заявил он.

Жовква подчеркнул, что членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
29.06.2022 в 22:38
Я вже остаточно заплутався, то не збираються, то збираються, може нарешті настав час визначитися?
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0
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
29.06.2022 в 22:46
Бо 25 червня 22:16, Заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква розповів про політику України щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу: "Україна не має наміру робити кроки для вступу до НАТО"
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
29.06.2022 в 22:51
От курса никто не отказывается, но требовать, выпрашивать вступление не будем. Пока на россии не поменяется режим - нас в НАТО не возьмут.
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0
-1

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