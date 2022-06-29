Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО – у Зеленского сделали заявление после саммита
В офисе президента заявляют, что удовлетворены результатами саммита
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Официальный Киев считает, что Украина уже отвечает стандартам НАТО и сохраняет курс на продолжение интеграции.
Как сообщает из Мадрида корреспондент "Европейской правды", об этом заявил в среду заместитель главы ОП Игорь Жовква.
Жолква, возглавляющий делегацию Украины на саммите, заявил, что удовлетворен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс. "Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул он.
Игорь Жовква подчеркнул, что видит новые возможности для Украины по приглашению в членство НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ. "Мы приняли к сведению такую возможность", - заявил чиновник, объяснив, что это дает возможность также для других государств-аппликантов.
Заместитель главы ОПУ также убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.
"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", - заявил он.
Жовква подчеркнул, что членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.
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