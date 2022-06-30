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"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО

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Залужный от имени ВСУ выразил благодарность Польше за помощь

"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Польские самоходные гаубицы "Краб" успешно работают на фронте, сообщил в фейсбуке главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Польские "Крабы" успешно работают на передовой", – написал Залужный.

Он отметил, что самоходная артиллерийская установка (САУ) "Краб" (AHS Krab) – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

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Залужный от имени ВСУ выразил благодарность Польше за помощь.

"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 1"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 2"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 3"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 4"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 5"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 6"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 7"Успешно применяются на фронте" - Залужный показал польские САУ Краб в работе. ФОТО - изображение 8
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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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