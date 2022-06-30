СБУ раскрыла детали ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Служба безопасности Украины собирает многочисленные доказательства, подтверждающие, что россияне сознательно совершили кровавое военное преступление в Кременчуге. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По имеющимся данным, запуск ракет типа "Х-22" был осуществлен со стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области россии.

На видео, зафиксировавшем момент ракетного удара, ясно видно, что оккупанты попали именно в гражданские объекты, в частности в торговый центр. Об этом свидетельствуют кадры камер наблюдения внутри торгового центра и вокруг него – там находилось много посетителей.

Также спутниковые снимки позволят посмотреть Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разный промежуток времени.

"То есть любые россказни российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - подчеркивают в СБУ.

Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - добавил Иван Баканов.

Напомним, что по последним данным жертвами ракетной атаки по Кременчугу стали 18 человек, десятки получили ранения.