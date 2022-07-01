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Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии

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А также назвала количество войск на границе с Украиной

Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Военному телевидению.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – подчеркнул он.

По словам Скибицкого, на сегодняшний день на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси. Это побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий с территории Беларуси", - резюмировал он.

Заметим, что в последнее время армия Беларуси постоянно проводит учения в приграничных с Украиной областях.

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В статье: Беларусь война с Россией
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Источник:
НВ

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