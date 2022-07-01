Украинская разведка оценила риск вторжения белорусской армии

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Военному телевидению.

"Сегодня прямой угрозы со стороны Беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", – подчеркнул он.

По словам Скибицкого, на сегодняшний день на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси. Это побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.

"Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий с территории Беларуси", - резюмировал он.

Заметим, что в последнее время армия Беларуси постоянно проводит учения в приграничных с Украиной областях.