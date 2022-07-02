  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПВО сбила еще одну российскую ракету над Одесской областью
В тренде

ПВО сбила еще одну российскую ракету над Одесской областью

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На этот раз попаданий нет

ПВО сбила еще одну российскую ракету над Одесской областью

Новина українською

Поздно вечером 1 июля, в Одесской области подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету X-31. Об этом сообщает спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук.

"Одещина. Поздно вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолет атаковал наш регион со стороны Черного моря", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Ракеты попали в жилую девятиэтажку и базу отдыха. В настоящее время количество погибших достигло 21 человека.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одесса война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде