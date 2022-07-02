ПВО сбила еще одну российскую ракету над Одесской областью

Поздно вечером 1 июля, в Одесской области подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету X-31. Об этом сообщает спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук.

"Одещина. Поздно вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолет атаковал наш регион со стороны Черного моря", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Ракеты попали в жилую девятиэтажку и базу отдыха. В настоящее время количество погибших достигло 21 человека.