ПВО сбила еще одну российскую ракету над Одесской областью
На этот раз попаданий нет
Поздно вечером 1 июля, в Одесской области подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету X-31. Об этом сообщает спикер Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук.
"Одещина. Поздно вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолет атаковал наш регион со стороны Черного моря", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, в ночь на 1 июля российская армия нанесла удар по селу Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Ракеты попали в жилую девятиэтажку и базу отдыха. В настоящее время количество погибших достигло 21 человека.
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Источник:Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
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