Мариупольский горсовет: 10 тысяч мариупольцев незаконно удерживаются в местах лишения свободы
Людей содержат в нечеловеческих условиях
Фото из свободных источников
Мариупольский горсовет у себя в телеграм-канале сообщил о 10 тысячах незаконно удерживаемых жителях города на территории самопровозглашенной ДНР. "Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях", – говорится в заявлении.
"Мирные гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно, о четырех таких тюрьмах: две - в Оленовке, Донецком СИЗО и Макеевке. Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек", - говорится в сообщении.
По информации горсовета, людей практически не выводят на улицу, предоставляют мало воды и еды, не имеют доступа к нормальной медицинской помощи. Более того, к людям применяют различного рода пытки: физические и психологические.
"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И вместе работать над освобождением каждого мариупольца", – заявил городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.
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