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ОК "Юг": В Одесской области мужчины взорвались на мине. Один погиб, у другого контузия

Общие новости
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Не стоит пренебрегать опасностью

ОК "Юг": В Одесской области мужчины взорвались на мине. Один погиб, у другого контузия

Информатор

UA-Футбол
Новина українською

Оперативное командование "Юг" предостерегает граждан от опасности заминирования.

На одном из пляжей Одесщины мужчины решили отдохнуть и заплыли в море вопреки запрету и предупреждению минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Один из отдыхающих погиб, второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

"Не стоит пренебрегать предупреждением о минной опасности", – напоминает ОК "Юг".

Напомним, что ранее стало известно о том, что россияне ракетами обстреляли Павлоград.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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