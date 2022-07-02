ОК "Юг": В Одесской области мужчины взорвались на мине. Один погиб, у другого контузия
Не стоит пренебрегать опасностью
Информатор
Оперативное командование "Юг" предостерегает граждан от опасности заминирования.
На одном из пляжей Одесщины мужчины решили отдохнуть и заплыли в море вопреки запрету и предупреждению минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Один из отдыхающих погиб, второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.
"Не стоит пренебрегать предупреждением о минной опасности", – напоминает ОК "Юг".
Напомним, что ранее стало известно о том, что россияне ракетами обстреляли Павлоград.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ukraine NOW
Популярное сейчас
- Ман Сити может включить Зинченко в сделку по трансферу звезды Ювентуса
- Представитель Пентагона: Украинцы могут выбирать цели, которые будут подрывать усилия россии
- Динамо и Металлист пока без побед. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
Новости по теме
- 00:02 Украинские Подоляк: Россия через разные каналы распространяет призывы к запуску переговоров с Украиной
- 23:45 Украинские Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
- 23:37 Украинские Зеленский: Три крылатые ракеты по Сергеевке. Также ракеты по Затоке. 12 ракет ударили по Николаеву. Сознательный российский террор
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти