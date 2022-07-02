ОК "Юг": В Одесской области мужчины взорвались на мине. Один погиб, у другого контузия

Оперативное командование "Юг" предостерегает граждан от опасности заминирования.

На одном из пляжей Одесщины мужчины решили отдохнуть и заплыли в море вопреки запрету и предупреждению минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод. Один из отдыхающих погиб, второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

"Не стоит пренебрегать предупреждением о минной опасности", – напоминает ОК "Юг".

Напомним, что ранее стало известно о том, что россияне ракетами обстреляли Павлоград.