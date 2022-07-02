Зеленский: Во многих тыловых городах сейчас ощущается расслабленность, но война не закончилась

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, которое уже стало традицией во время большой войны с россией. Глава государства акцентировал внимание на том, что война еще не закончилась:

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать".

Зеленский в очередной раз подчеркнул зверское отношение россиян к простым украинцам:

"Сегодня российская армия продолжила бить ракетами по нашим городам. По состоянию на вечер было уже 6 ракетных ударов, в общей сложности 12 ракет. По Николаеву и области, по Донбассу. Продолжились и авиационные удары. Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе – эпицентр в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге страны".

Остальное время глава государства посвятил вопросам дипломатического фронта. Зеленский сказал: "Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано – в Швейцарии. Это масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Завтра и в течение новой недели будут важные для Украины переговоры, встречи – дипломатическую активность не уменьшаем ни дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашему государству".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.