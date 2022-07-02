Зеленский: Во многих тыловых городах сейчас ощущается расслабленность, но война не закончилась
Президент Украины напоминает, что на нашей земле до сих пор ведутся боевые действия
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил очередное видеообращение, которое уже стало традицией во время большой войны с россией. Глава государства акцентировал внимание на том, что война еще не закончилась:
"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать".
Зеленский в очередной раз подчеркнул зверское отношение россиян к простым украинцам:
"Сегодня российская армия продолжила бить ракетами по нашим городам. По состоянию на вечер было уже 6 ракетных ударов, в общей сложности 12 ракет. По Николаеву и области, по Донбассу. Продолжились и авиационные удары. Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе – эпицентр в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге страны".
Остальное время глава государства посвятил вопросам дипломатического фронта. Зеленский сказал: "Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано – в Швейцарии. Это масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Завтра и в течение новой недели будут важные для Украины переговоры, встречи – дипломатическую активность не уменьшаем ни дня. Ожидаем и новых решений от партнеров по оборонной помощи нашему государству".
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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