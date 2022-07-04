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Россияне форсировали Северский Донец и закрепляются у Лисичанска и Белогоровки

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ВСУ держат оборону

Россияне форсировали Северский Донец и закрепляются у Лисичанска и Белогоровки

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке за понедельник, 4 июля, сообщает, что российские войска после проведения артиллерийской подготовки форсировали реку Северский Донец и закрепляются в районах Лисичанск и Белогоровки.

Напомним, именно возле Белогоровки в начале мая ВСУ уничтожили большое количество российской техники и солдат, пытавшихся форсировать реку и захватить плацдарм. После окончательного выхода из Лисичанска, о чем Генштаб сообщил в воскресенье, россиянам удалось переправиться на правый берег Северского Донца.

Также Генштаб сообщает, что на Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций украинских войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия у Васильевки, Берестового (30 километров до Бахмута), Спорного, Клинового (16 км до Бахмута) и Майорска, успеха не имеет.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

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В статье: война с Россией
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