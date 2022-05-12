При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО
Очередная Чернобаевка
t.me/informnapalm
За 4 дня безуспешных попыток переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.
Об этом пишет издание InformNapalm.
"Сегодня днем, 12 мая, рашисты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но распылился под ударами артиллерии ВСУ.
Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того, как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты покидали технику и вплавь переплыли реку. За 4 дня безуспешных попыток переправы рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", - говорится в сообщении.
По данным InformNapalm наибольшие потери у 74-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.
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