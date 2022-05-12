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При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО

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(4 голосов)

Очередная Чернобаевка

При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО

t.me/informnapalm

Новина українською

За 4 дня безуспешных попыток переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами.

Об этом пишет издание InformNapalm.

"Сегодня днем, 12 мая, рашисты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но распылился под ударами артиллерии ВСУ.

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Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того, как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты покидали технику и вплавь переплыли реку. За 4 дня безуспешных попыток переправы рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", - говорится в сообщении.

По данным InformNapalm наибольшие потери у 74-й ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Военнослужащие этого подразделения принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.

При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 1При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 2При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 3При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 4При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 5При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 6При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 7При попытке переправиться через Северский Донец рашисты потеряли более 70 единиц техники - ФОТО - изображение 8
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В статье: война с Россией
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
12.05.2022 в 21:35
Ипать… это чем так жахнули???
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ещё не специалист (Кривой Рог)
12.05.2022 в 21:50
та це бабця Джавеліна ляполкою муху хотіла прибити, а муха на різні залізяки сідала.
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0
0
djumba (Мелитополь)
12.05.2022 в 21:55
ну это ж не за раз, они там 3 дня в одном и том же месте лезть пытались, а их методично долбали... "Дыбилы, Бл@ть" (с)
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0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.05.2022 в 22:09
Це в кілька заходів арта - Чорнобаївка-стайл короч...
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0
0
KadimXa (Харьков)
12.05.2022 в 20:59
Лепота.А сколько русских жмуров там осталось...
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.05.2022 в 22:08
некоторые остались внутри, некоторые с наружи, некоторые и там и там
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0
0

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