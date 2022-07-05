Главы МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о вступлении в НАТО
Осталось ратифицировать парламентами
nato.int
Швеция и Финляндия завершили формальные переговоры с НАТО о вступлении в Североатлантический союз за один раунд, который состоялся 4 июля.
А уже во вторник, 5 июля, главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении их стран в НАТО.
Теперь для официального вступления Финляндии и Швеции в союз необходима ратификация договора парламентами самих этих стран, а также 30 стран, которые входят в НАТО сейчас. Пока же Швеция и Финляндия получают статус наблюдателей и смогут участвовать практически во всех мероприятиях НАТО.
Две северные страны, традиционно соблюдавшие нейтралитет, заявили о желании стать членами военно-политического союза после полномасштабного нападения россии на Украину. Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к НАТО одновременно, заявив, что в условиях российской агрессии в Европе они опасаются за свою безопасность и хотят заручиться поддержкой стран-союзниц, а также предложить им свою.
Против вступления Финляндии и Швеции в НАТО выступала Турция, недовольная тем, что эти страны не выдают ей турецких граждан, которых Турция считает причастными к терроризму, а также выдвигавшая иные требования; однако 28 июня на саммите НАТО в Мадриде страны сумели прийти к соглашению.
Тогда же в Мадриде НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию присоединиться. "Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО - более сильным, а евроатлантическое пространство - более безопасным", - говорится в итоговой декларации саммита.
В той же декларации страны НАТО назвали россию главной и непосредственной угрозой безопасности в Европе и мире.
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