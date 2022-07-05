Разведка Британии: оккупанты используют в Украине тактику выжженной земли
Стирают населенные пункты в Донецкой области
Defence
Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения российских оккупационных войск в Луганской области. россия же массово применяет тяжелую артиллерию, буквально сравнивая города с землей.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере. Партнеры предполагают, что боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в том же ключе, что и в Луганской области.
Отмечается, что в отличие от предыдущих этапов войны, россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между двумя группировками сил: Центральной группировкой, которую, вероятно, возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и Южной, вероятно, под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.
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