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Разведка Британии: оккупанты используют в Украине тактику выжженной земли

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Стирают населенные пункты в Донецкой области

Разведка Британии: оккупанты используют в Украине тактику выжженной земли

Defence

Новина українською

Битва за Донбасс характеризуется медленными темпами продвижения российских оккупационных войск в Луганской области. россия же массово применяет тяжелую артиллерию, буквально сравнивая города с землей.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере. Партнеры предполагают, что боевые действия в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в том же ключе, что и в Луганской области.

Отмечается, что в отличие от предыдущих этапов войны, россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между двумя группировками сил: Центральной группировкой, которую, вероятно, возглавил генерал-полковник Александр Лапин, и Южной, вероятно, под руководством недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

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В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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