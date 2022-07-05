Оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону Крымского моста
Притянули баржи с отражателями, которые призваны спасти мост от ракет с радарной или лазерной наводкой
Фото: rosavtodor.ru
Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки Вооруженных сил Украины, сообщает пропагандистское агентство РИА-Крым.
Также российские пропагандисты цитируют военного эксперта РФ Сергея Горбачева.
По его словам, в районе Крымского моста создана "многоярусная эшелонированная оборона, имеющая несколько секторов и зон ответственности".
"Задействованы и силы Южного военного округа, и Черноморской флота, и береговая охрана — морчасти погранвойск, и Росгвардия — дежурят катера и так далее", — говорится в сообщении.
Также местные паблики пишут о том, что возле моста разместили баржи с угловыми отражателями в районе арок, которые призваны спасти мост от ракет с радарной или лазерной наводкой. А именно - возле острова Тузла на расстоянии до ста метров от автомобильной части моста.
Пирамидальные отражатели используют с целью защиты от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками в направлении ошибочной цели-баржи.
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