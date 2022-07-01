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Резко переполошились? Оккупанты в рамках учений ставят дымовые завесы у Крымского моста - ВИДЕО

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Оккупанты впервые провели такие учения у Крымского моста

Резко переполошились? Оккупанты в рамках учений ставят дымовые завесы у Крымского моста - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Крыму местные жители серьезно переполошились, обнаружив, что 1 июля в некоторых местах Крымский мост окутали клубы дыма.

Жители Керчи размещали в соцсетях фото и видео клубов дыма, затянувших Крымский мост со стороны Керчи. При этом, движение через мост было частично перекрыто.

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В оккупационном правительстве Крыма сообщают, что на мосту проходят учения Минобороны, МЧС и Росгвардии "по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз".

Данный вариант, вероятно, соответствует действительности, так как на одном из опубликованных видео можно увидеть, что дым пускают специальные машины для поставки дымовых завеса.

Интересно, что это первые подобные учения россиян с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Также, вероятное совпадение в том, что в Украину начали поступать американские РСЗО HIMARS, а также после артиллерийских ударов ВСУ по острову Змеиный, после чего оккупанты были вынуждены в спешном порядке покинуть стратегический клочок земли.

Отметим, что возможно, эти учения стали причиной ДТП, которое случилось сегодня в 13:40 на мосту. Местные СМИ пишут, что фура врезалась в легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Находившаяся в легковом автомобиле женщина без сознания.

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В статье: война с Россией
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