Резко переполошились? Оккупанты в рамках учений ставят дымовые завесы у Крымского моста - ВИДЕО
Оккупанты впервые провели такие учения у Крымского моста
фото из свободных источников
В Крыму местные жители серьезно переполошились, обнаружив, что 1 июля в некоторых местах Крымский мост окутали клубы дыма.
Жители Керчи размещали в соцсетях фото и видео клубов дыма, затянувших Крымский мост со стороны Керчи. При этом, движение через мост было частично перекрыто.
В оккупационном правительстве Крыма сообщают, что на мосту проходят учения Минобороны, МЧС и Росгвардии "по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз".
Данный вариант, вероятно, соответствует действительности, так как на одном из опубликованных видео можно увидеть, что дым пускают специальные машины для поставки дымовых завеса.
Интересно, что это первые подобные учения россиян с момента полномасштабного вторжения в Украину.
Также, вероятное совпадение в том, что в Украину начали поступать американские РСЗО HIMARS, а также после артиллерийских ударов ВСУ по острову Змеиный, после чего
Отметим, что возможно, эти учения стали причиной ДТП, которое случилось сегодня в 13:40 на мосту. Местные СМИ пишут, что фура врезалась в легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. Находившаяся в легковом автомобиле женщина без сознания.
Популярное сейчас
- Избил Гальярдо, воспитал Обамеянга, впечатлил Моуриньо: представляем будущего тренера ПСЖ
- Кардинальные изменения. Кривбасс покинули 12 игроков - СМИ
- Нападающий Динамо пропустит около месяца из-за перелома
- В Кремле допустили окончание войны до конца суток, выдвинув Украине два ультиматума
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
- 00:25 Украинские Российская армия "сбила" 135% беспилотников Украины, а некоторые города брала по 3-4 раза - расследование Проекта
- 00:08 Украинские МИД Украины и Ирана обсудили российские ракетные удары с Каспийского моря
- 23:51 Украинские россия грозит Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов