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Правительство Великобритании покидают чиновники, Джонсону грозит отставка

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Во внутренней политике у премьера Британии не лучшая ситуация

Правительство Великобритании покидают чиновники, Джонсону грозит отставка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Группа членов правительства Бориса Джонсона собираются призвать его уйти в отставку с поста премьера.

Об этом сообщают британские СМИ.

По информации Sky News, министры уже отправили представителя своей делегации к Джонсону.

Насколько известно журналистам BBC, в группе, среди прочих - министр по вопросам Уэльса Саймон Харт, министр по Северной Ирландии Брэндон Левис, министр транспорта Грент Шаппс, министр финансов Надхим Захави.

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Тем временем количество представителей правительства, ушедших в отставку в знак протеста, достигло 35.

Как отмечают местные СМИ, главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности - это проверенная временем проблема Джонсона. Они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.

Отметим, что отправить Джонсона в отставку парламентарии технически не могут в течение года после провалившегося месяц назад вотума недоверия, однако правила написаны партийным комитетом, и он волен их поменять. Случиться это может уже в среду, и в этом случае Джонсон столкнется с новым вотумом уже в ближайшие дни, до парламентских каникул 23 июля.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон
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