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Подоляк: Мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство российского геноцида

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В ОП ответили российскому диктатору

Подоляк: Мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство российского геноцида

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

Так советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Путина, в котором тот обвинил Запад в войне в Украине.

"Все остальное-примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк.

Напомним, в сегодняшнем заявлении президент РФ обвинил так называемое коллективное мероприятие в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".

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В статье: Владимир Путин война с Россией Михаил Подоляк
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