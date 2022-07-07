Подоляк: Мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство российского геноцида

Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.

Так советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Путина, в котором тот обвинил Запад в войне в Украине.

"Все остальное-примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк.

Напомним, в сегодняшнем заявлении президент РФ обвинил так называемое коллективное мероприятие в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".