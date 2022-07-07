Подоляк: Мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство российского геноцида
В ОП ответили российскому диктатору
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Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан.
Так советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Путина, в котором тот обвинил Запад в войне в Украине.
"Все остальное-примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о "войне до последнего украинца" - еще одно доказательство продуманного российского геноцида", - резюмировал Подоляк.
Напомним, в сегодняшнем заявлении президент РФ обвинил так называемое коллективное мероприятие
Немає жодного плану «колективного Заходу». Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про «війну до останнього українця» – іще один доказ продуманого російського геноциду.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022
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