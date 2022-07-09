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В боях на Донбассе погиб воспитанник киевского Динамо Сергей Баланчук

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Герої не вмирають!

В боях на Донбассе погиб воспитанник киевского Динамо Сергей Баланчук

Фото: Sport.ua

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Как сообщает издание Динамомания, в боях на Донбассе в составе ВСУ погиб воспитанник киевского "Динамо" Сергей Баланчук. Согласно информации издания, он погиб в следствие артиллерийского обстрела под городом Бахмут, в Донецкой области.

Баланчук учился в одном классе оболонской школы №170 с Александром Шовковским, Сергеем Федотовым и Владиславом Ващуком. Дебютный матч за основную команду "Динамо" сыграл в 1992 году. Однако, игроком основы Сергею стать не удалось, и он ушел в трёхлетнюю аренду в "Маккаби Хайфу".

Позже перешел в полтавскую "Ворсклу", за которую сыграл 89 матчей за 3 сезона. Потом год провел в харьковском "Металлисте", и в 2003 завершил карьеру. После этого получил юридическое образование и с тех пор работал по профессии. Был судьей третейского суда при Ассоциации украинских банков.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Маккаби (Хайфа) война с Россией
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