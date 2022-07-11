Оккупанты нанесли удары по многим городам Украины, в Харькове попали в 6-этажный жилой дом
россия – страна-террорист
УНИАН
российская оккупационная армия утром 11 июля выпустила три ракеты по территории Харькова. Кроме попадания в жилой многоэтажный дом ракеты попали также в школу в Слободском районе и рядом со складским зданием в Основянском районе.
В доме в центральной части Харькова в результате попадания российской ракеты разрушен один подъезд, квартиры с 6 по 1 этаж. Спасатели уже достали из-под завалов одну пожилую женщину. Продолжается разбор завалов. Также оккупанты бьют ракетами по Николаеву из Херсонской области. Некоторые Telegram-каналы публикуют видео запуска российских ракет. При этом сообщается примерно о девяти взрывах. Враг несколько раз накрыл огнем Криворожский район. В двух деревнях есть разрушение жилья. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. россияне обстреляли частный сектор города Бахмут Донецкой области, сгорело по меньшей мере 7 жилых домов. Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидируют последствия обстрела, сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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