Подоляк: Знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи
Годный троллинг
фото из свободных источников
Распиаренная россиянами система противовоздушной обороны С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи.
Таким образом потроллил россиян советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников", - написал он.
Комментируя регулярные точные попадания ВСУ по российским командным пунктам и складам с боеприпасами на временно оккупированных территориях, Подоляк заявил, что Россия хотела показать, что у нее есть мощный военно-промышленный комплекс, которому нет аналогов.
"Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?", - написал Подоляк.
Росія хотіла довести, що в неї «друга армія світу». Всі побачили: армія мародерів, терористів і ґвалтівників. Росія хотіла показати, що має потужний ВПК – #аналоговнет. Усі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти – м’ячі. Все ще йде за планом, чи не так?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2022
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