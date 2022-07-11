  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Подоляк: Знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи
В тренде

Подоляк: Знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Годный троллинг

Подоляк: Знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи

фото из свободных источников

Новина українською

Распиаренная россиянами система противовоздушной обороны С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи.

Таким образом потроллил россиян советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия хотела доказать, что у нее "вторая армия мира". Все увидели: армия мародеров, террористов и насильников", - написал он.

Читайте такжеПодоляк: Определенный переломный момент в войне уже начинается

Комментируя регулярные точные попадания ВСУ по российским командным пунктам и складам с боеприпасами на временно оккупированных территориях, Подоляк заявил, что Россия хотела показать, что у нее есть мощный военно-промышленный комплекс, которому нет аналогов.

"Все увидели: знаменитая С-400 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи. Все еще идет по плану, не правда ли?", - написал Подоляк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде