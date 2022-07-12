Для получения украинского гражданства будут сдавать экзамен. Что известно

Кабинет министров поручил подготовить законопроекты о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Об этом в своем ТГ-канале рассказал премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, на заседании правительства было поддержано соответствующее протокольное поручение. В частности, Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене.

"Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины", - отметил Шмыгаль.