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Для получения украинского гражданства будут сдавать экзамен. Что известно

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Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене

Для получения украинского гражданства будут сдавать экзамен. Что известно

фото из свободных источников

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Кабинет министров поручил подготовить законопроекты о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Об этом в своем ТГ-канале рассказал премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, на заседании правительства было поддержано соответствующее протокольное поручение. В частности, Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене.

"Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении экзамена для получения гражданства и поручил проработать вопрос в Кабинете министров.

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль
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