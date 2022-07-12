Для получения украинского гражданства будут сдавать экзамен. Что известно
Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене
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Кабинет министров поручил подготовить законопроекты о введении экзамена для получения гражданства Украины.
Об этом в своем ТГ-канале рассказал премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, на заседании правительства было поддержано соответствующее протокольное поручение. В частности, Минюст и МВД должны подготовить и внести на рассмотрение проекты законов о комплексном экзамене.
"Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский
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