Показан полный цикл работы: как ВСУ ликвидирует позиции россиян с помощью гаубицы М777
Знакомьтесь, Howitzer! Или "Три топора"
Південь
Гаубица М777 (неофициальное название среди украинских воинов: "Три топора") стреляет высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 км. При использовании таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км. К тому же, M777 имеет цифровую систему управления огнем.
То, как умело украинские артиллеристы справляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО, сообщает Оперативное командование "Юг".
На видео показан полный цикл работы с гаубицей: приезд на точку, настройка M777, серия залпов, перемещение с позиции и, наконец, сам результат.
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