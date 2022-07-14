  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суд ликвидировал компанию Коломойского Новофарм и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком
В тренде

Суд ликвидировал компанию Коломойского Новофарм и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

Общие новости
(1 голосов)

В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн ​​грн

Суд ликвидировал компанию Коломойского Новофарм и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

24tv.ua

Новина українською

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил ликвидационный баланс и ликвидировал юрлицо ООО с иностранными инвестициями "Новофарм". Об этом пишет Finbalance.

Общий объем требований кредиторов к компании, признанной судом, составил 10,44 млрд грн. В ходе ликвидационной процедуры была погашена задолженность на 2,7 млн ​​грн, пишет издание.

В то же время, ранее в судебных материалах приводились данные ГПУ, что НБУ признал ООО с иностранными инвестициями "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом.

Читайте такжеАхметов: Бояться нужно не спецслужб россии, а собственной совести

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставила в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, выпущенных банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в процессе национализации ПриватБанка).

Журналист Юрий Николов объяснил, что Коломойский "заключал еще между своим "Приватбанком" и фирмами-"прокладками" кредитных соглашений примерно на 160 миллиардов гривень (если не больше)".

"Прокладки" забрали кредитные деньги в карман. Но когда государство забрало высосанный банк и захотело вернуть кредитные залоги – ему положили на лицо большой обрезанный со всех сторон болт. В том числе отказалась возвращать 4,3 миллиарда фирма "Новафарм", которую в рамках уголовного производства Генпрокуратура сочла связанной с Приватом. И вот пока мы все отвлеклись на какую-то войну, на какие-то там смерти, на какое-то там уничтожение государства Украина, опять же Спартц что попало мелет и мешает нам развиваться - суд взял и схлопнул эту фирму "Новафарм", списав ее долги перед уже государственным Приватом", – добавил он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Коломойский война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
14.07.2022 в 18:11
Чудово, Коломойський нагрів нас на 10 лярдів гривень. Дякуйте Зеленському!
Ответить
+1
0
Vantala (Kharkiv)
14.07.2022 в 17:54
І при чому тут Спартц до афер коломойського покриваємих зеленським? Хоча вона прямо вказує на Єрмака а той теж людина коломойського. Тож може Спартц і правильно зевладу носом в г*вно тикає?
Ответить
+3
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
14.07.2022 в 17:34
всё ради папы КАЛОмойского ....зелёные ..... он ещё считается олигархом?и тв каналы отдавать не надо
Ответить
+3
0
royalstas (Вінниця)
14.07.2022 в 18:13
звісно не потрібно ці ж канали зелених до влади і привели...
Ответить
+1
0
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
14.07.2022 в 17:15
Браво, зеблyaді, ви зробили це разом
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде