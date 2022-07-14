Министр юстиции заявил, что Ахметов больше не может считаться олигархом

Президент "Шахтера", бизнесмен Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии олигарха после сложения его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода SCM из медийного бизнеса.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире онлайн-дискуссии "ОПОРА. Live".

"Новинский – это была прямая связь для того, чтобы признать олигархом Ахметова. Потому что они партнеры по бизнесу, а Новинский как народный депутат является политической фигурой. И поэтому здесь, в случае продолжения статуса Новинского как народного депутата, срабатывал бы признак участия в политической жизни, которую бы добавлял и автоматически превращал Ахметова в олигарха. Поэтому в данном случае отказ от мандата, это была цель, или не была целью — не знаю, судить не буду, но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сообщил министр юстиции.

Также после решения SCM выйти из медийного бизнеса Ахметов больше не подпадает под критерий закона об олигархах по владению СМИ.

По словам Малюськи, таким образом Ахметов осуществил выход сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов - по поводу участия в политической жизни страны из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляции "Медиа Группы Украины".

"Он (Ринат Ахметов. – Ред.) никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление – это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот Закон опасным и не хотел бы туда попадать", — подытожил Малюська.