В Мелитополе россияне собирают данные людей и готовятся к псевдореферендуму

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе россияне продолжают готовиться к псевдореферендуму.

Российские оккупанты ходят по квартирам, собирают данные о жителях, особое внимание обращая на участников АТО и их родных.

А проукраински настроенным горожанам россияне угрожают депортацией: в лучшем случае на линию разграничения до Васильевки, на подконтрольную Украине территорию, в худшем - в глубь россии.