В Мелитополе россияне собирают данные людей и готовятся к псевдореферендуму
Особенно оккупантов интересуют участники АТО
фото из открытых источников
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе россияне продолжают готовиться к псевдореферендуму.
Российские оккупанты ходят по квартирам, собирают данные о жителях, особое внимание обращая на участников АТО и их родных.
А проукраински настроенным горожанам россияне угрожают депортацией: в лучшем случае на линию разграничения до Васильевки, на подконтрольную Украине территорию, в худшем - в глубь россии.
"Например, вчера перекрыли район Новый Мелитополь, в котором проживают более 30 тысяч человек, и просто в каждый дом они заходят с опросным письмом. Спрашивают, сколько людей здесь проживает, кто родственники, какое имущество имеете, как относитесь к кафирам, как относитесь к Украины. Если кто-то говорит, что хорошо — раздевают ищут татуировки", – рассказал Федоров.
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