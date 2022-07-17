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В Мелитополе россияне собирают данные людей и готовятся к псевдореферендуму

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Особенно оккупантов интересуют участники АТО

В Мелитополе россияне собирают данные людей и готовятся к псевдореферендуму

фото из открытых источников

Новина українською

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе россияне продолжают готовиться к псевдореферендуму.

Российские оккупанты ходят по квартирам, собирают данные о жителях, особое внимание обращая на участников АТО и их родных.

А проукраински настроенным горожанам россияне угрожают депортацией: в лучшем случае на линию разграничения до Васильевки, на подконтрольную Украине территорию, в худшем - в глубь россии.

"Например, вчера перекрыли район Новый Мелитополь, в котором проживают более 30 тысяч человек, и просто в каждый дом они заходят с опросным письмом. Спрашивают, сколько людей здесь проживает, кто родственники, какое имущество имеете, как относитесь к кафирам, как относитесь к Украины. Если кто-то говорит, что хорошо — раздевают ищут татуировки", – рассказал Федоров.

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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