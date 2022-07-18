Николаев, Никополь, Краматорск: россияне нанесли массированный ракетный удар
Хроники деяний орков
Валентин Резниченко Telegram
Во время воздушной тревоги в Николаеве снова раздались мощные взрывы, по меньшей мере, 10, об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. Ночью россияне снова обстреляли Никополь в Днепропетровской области, орки направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. По предварительной информации, ранения получила пожилая женщина, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Оккупанты нанесли удары по Краматорску. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Также враг не останавливается и бьет ракетами и применяет авиацию на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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