Секретарь СНБО: Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО
До свидания, оружие советского союза
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь, 155 Калибр, другие калибры НАТО. Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые летят гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, снаряды необходимой дальности в ближайшее время появятся на территории нашей страны".
"С учетом того, что война длится долгий период времени, большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152 и 122 калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились".
"На сегодняшний день мы действительно имеем совсем другую ситуацию, если сравнивать с той, которая была еще месяцы назад. Сейчас, благодаря тому, что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенной позиции".
"Нам нужно поблагодарить наших партнеров за то, что они не останавливают этот процесс. Все работают на то, чтобы оружие у нас было, и оно было современное. Важно, чтобы данная работа и помощь – не прекращались".
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