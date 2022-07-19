  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Секретарь СНБО: Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО
В тренде

Секретарь СНБО: Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

До свидания, оружие советского союза

Секретарь СНБО: Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте такжеДанилов: россияне поставили бешеное количество ПВО для охраны Крымского моста

"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь, 155 Калибр, другие калибры НАТО. Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые летят гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, снаряды необходимой дальности в ближайшее время появятся на территории нашей страны".

"С учетом того, что война длится долгий период времени, большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152 и 122 калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились".

"На сегодняшний день мы действительно имеем совсем другую ситуацию, если сравнивать с той, которая была еще месяцы назад. Сейчас, благодаря тому, что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенной позиции".

"Нам нужно поблагодарить наших партнеров за то, что они не останавливают этот процесс. Все работают на то, чтобы оружие у нас было, и оно было современное. Важно, чтобы данная работа и помощь – не прекращались".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Данилов НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде