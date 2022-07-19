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Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора

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Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины. Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Увольнение генерального прокурора поддержали 264 депутата. Венедиктова присутствовала на заседании профильного комитета и заседании парламента.

Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта 2020 года. К тому же с декабря 2019 года она была временным председателем Государственного бюро расследований. В команде Зеленского Венедиктова отвечала за реформирование судебной системы.

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В статье: война с Россией Ирина Венедиктова
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2022 в 15:38
Україна, як держава, від цього нічого не втратила.
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0
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.07.2022 в 16:02
Слово "" чув коли?
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
19.07.2022 в 14:56
не захотела или не смогла посадить порошенко.вот и убрали.зеленский(а точнее ермак и татаров)нашли другого пса более ручного.только опять останутся в дураках
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