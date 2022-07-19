Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора

Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины. Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Увольнение генерального прокурора поддержали 264 депутата. Венедиктова присутствовала на заседании профильного комитета и заседании парламента.

Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта 2020 года. К тому же с декабря 2019 года она была временным председателем Государственного бюро расследований. В команде Зеленского Венедиктова отвечала за реформирование судебной системы.