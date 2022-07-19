Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора
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Getty Images / Global Images Ukraine
Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины. Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Увольнение генерального прокурора поддержали 264 депутата. Венедиктова присутствовала на заседании профильного комитета и заседании парламента.
Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта 2020 года. К тому же с декабря 2019 года она была временным председателем Государственного бюро расследований. В команде Зеленского Венедиктова отвечала за реформирование судебной системы.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.07.2022 в 15:38
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.07.2022 в 16:02
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олег донецьк Украіна (донецьк)
19.07.2022 в 14:56
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