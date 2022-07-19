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Верховная Рада уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ

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Идет перестановка кадров

Верховная Рада уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Верховная Рада на заседании 19 июля уволила Ивана Баканова с поста главы Службы Безопасности Украины. Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. "За" проголосовали 265 депутатов.

Также после проекта документа об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ президент Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ. Речь идет об управлениях в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Полтавской и Харьковской областях.

Вчера, 18 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ Василия Малюка временным руководителем Службы безопасности.

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17 числа Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

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В статье: СБУ война с Россией Иван Баканов
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Источник:
president.gov.ua

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