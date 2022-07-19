Верховная Рада уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ

Верховная Рада на заседании 19 июля уволила Ивана Баканова с поста главы Службы Безопасности Украины. Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. "За" проголосовали 265 депутатов.

Также после проекта документа об увольнении Ивана Баканова с должности главы СБУ президент Зеленский уволил его заместителя Владимира Горбенко и сменил нескольких председателей областных управлений СБУ. Речь идет об управлениях в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Полтавской и Харьковской областях.

Вчера, 18 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы СБУ Василия Малюка временным руководителем Службы безопасности.

17 числа Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.