  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС в последний момент убрал крупнейшего российского производителя титана из 7-го пакета санкций
В тренде

ЕС в последний момент убрал крупнейшего российского производителя титана из 7-го пакета санкций

Общие новости
(3 голосов)

В чем дело?

ЕС в последний момент убрал крупнейшего российского производителя титана из 7-го пакета санкций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз при согласовании седьмого пакета санкций против россии заблокировал предложение наложить санкции на предприятие "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского производителя титана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Против решения в контексте наложения санкций выступили Франция и еще несколько стран – из-за опасений возможного запрета на экспорт титана из россии в Евросоюз в ответ.

Читайте такжеПрезидент Еврокомиссии сообщила, что Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против россии

Для Франции эта российская компания является самым важным поставщиком титана для крупнейшего производителя коммерческих самолетов Airbus. россия поставляет почти половину титана для аэрокосмической промышленности по всему миру.

Тем не менее, экспорт этого металла является относительно небольшим источником дохода для россии: в 2020 году экспорт составил 415 миллионов долларов по сравнению с 16 миллиардами долларов для чугуна и стали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией санкции
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
wsj.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде