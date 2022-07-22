ЕС в последний момент убрал крупнейшего российского производителя титана из 7-го пакета санкций

Европейский Союз при согласовании седьмого пакета санкций против россии заблокировал предложение наложить санкции на предприятие "ВСМПО-Ависма", крупнейшего российского производителя титана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

Против решения в контексте наложения санкций выступили Франция и еще несколько стран – из-за опасений возможного запрета на экспорт титана из россии в Евросоюз в ответ.

Для Франции эта российская компания является самым важным поставщиком титана для крупнейшего производителя коммерческих самолетов Airbus. россия поставляет почти половину титана для аэрокосмической промышленности по всему миру.

Тем не менее, экспорт этого металла является относительно небольшим источником дохода для россии: в 2020 году экспорт составил 415 миллионов долларов по сравнению с 16 миллиардами долларов для чугуна и стали.