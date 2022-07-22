ЕС официально опубликовал седьмой пакет санкций против российской федерации
Дальше – больше
Getty Images / Global Images Ukraine
Европейский союз официально опубликовал в своем журнале документ с полным перечнем запретов, вошедших в 7-й пакет санкций:
– запрет на покупку, импорт и трансфер золота (включая ювелирные изделия) из россии;
– расширение запрета доступа к портам и на шлюзы, чтобы исключить обход санкций;
– расширение ограничений на прием депозитов физических и юридических лиц из третьих стран, где контрольный пакет акции принадлежит россиянам;
– В списки санкций попали первый вице-премьер Андрей Белоусов, мэр москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, а также сын покупателя российских активов Макдональдса – депутат Роман Говор. Еще в списке есть первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, сын председателя Ростеха Станислав Чемезов;
– Заморозка европейских активов коснулась Сбербанка, Россотрудничества, фонда "Русский мир", НПО "Квант", судостроительной ДК "ФОРСС", "Юнармии", Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и байкерского клуба "Ночные волки".
Популярное сейчас
- И сразу в еврокубках: Кочергин забил дебютный гол за польский Ракув
- Скрипник: Парни бились за нашу страну
- Зеленский собрал Ставку и призвал увеличить интенсивность ударов по врагу
- Отец ликвидированного в Украине оккупанта купил на гробовые деньги автомобиль Лада - ВИДЕО
- Свадьба на фоне руин: винничанка поделились фото из разрушенного русской ракетой дома
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса