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ЕС официально опубликовал седьмой пакет санкций против российской федерации

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ЕС официально опубликовал седьмой пакет санкций против российской федерации

Getty Images / Global Images Ukraine

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Европейский союз официально опубликовал в своем журнале документ с полным перечнем запретов, вошедших в 7-й пакет санкций:

– запрет на покупку, импорт и трансфер золота (включая ювелирные изделия) из россии;

– расширение запрета доступа к портам и на шлюзы, чтобы исключить обход санкций;

– расширение ограничений на прием депозитов физических и юридических лиц из третьих стран, где контрольный пакет акции принадлежит россиянам;

– В списки санкций попали первый вице-премьер Андрей Белоусов, мэр москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, а также сын покупателя российских активов Макдональдса – депутат Роман Говор. Еще в списке есть первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов, сын председателя Ростеха Станислав Чемезов;

– Заморозка европейских активов коснулась Сбербанка, Россотрудничества, фонда "Русский мир", НПО "Квант", судостроительной ДК "ФОРСС", "Юнармии", Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и байкерского клуба "Ночные волки".

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В статье: Европейский союз санкции
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Источник:
eur-lex.europa.eu

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