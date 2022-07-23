Глава Комитета ВС США: Мы готовы предоставить Украине столько HIMARS, сколько мы можем

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько РСЗО смогут еще предоставить Западные партнеры для Украины.

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель - достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня.

Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран. Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем», – рассказал Смит.