Кирилл Ковальчук: Я обрубил все связи с россией. Считаю, что они зомби
Экс-футболист шокирован поведением своих бывших знакомых
Фото: metalist.ua
Глава селекционной службы "Черноморца" Кирилл Ковальчук рассказал о своей жизни после вторжения россии в Украину.
– Как изменилась ваша жизнь после 24 февраля?
– Очень сильно изменилось. Война стала великой неожиданной трагедией. Никто не думал, что такое может произойти. Это повергло в шок. Первые три месяца были невероятно трудными для нашей страны, при этом было большое объединение в обществе. Все сражались и стояли перед лицом врага. Сейчас мы можем с гордостью поднять голову, гордиться нашей страной и нашими героями, а также надеяться на победу.
– Значительная часть вашей карьеры прошла в Томске. Удерживаете ли контакт со знакомыми оттуда?
– Нет, я обрубил все связи с россией, заблокировал все контакты оттуда. Они все испуганы. Мне звонили из Казахстана, предлагали работать в них, жить и любую помощь. Говорили, что собирают большие суммы и отправляют их для ВСУ. Поддержка оттуда была безумной. Но из россии – ни один знакомый футболист не позвонил!
Они боятся даже написать СМС, потому что это может где-то сплыть… Я считаю, что они зомби. Причем не только где-то в глубинке, в селах, но и среди спортсменов. Поэтому я согласен с тем, что их страна была отстранена от еврокубков. Это справедливо.
Я шокирован поведением своих бывших друзей и знакомых. Возможно, там есть люди, которые думают адекватно, но они очень боятся высказать свое мнение", - сказал Ковальчук.
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