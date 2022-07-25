В эфире единого национального телемарафона министр обороны Алексей Резников рассказал о первых поставках немецких Gepard в Украину. Также Резников сообщил о результатах работы американских HIMARS'ов.

"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы десятки тысяч патронов. Мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении ВСУ".

"Количество уничтоженных складов боеприпасов орков, количество командных пунктов – речь идет о полусотне объектов, только там, где хранятся боеприпасы. Артиллеристы используют HIMARS с филигранной точностью – как хирург скальпелем. Даже видно на фото некоторых мостов – четко положено в районе шва этого мостового" соединения".