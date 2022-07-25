Зеленский добавил Буданову работы и немного обновил СБУ
Некоторые кадровые перестановки от президента Украины
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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит также комитет по разведке при президенте Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.
"Одобрил сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины", - сказал Зеленский.
Зеленский также сообщил, что уволенный с должности командующего Сил специальных операций Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.
"Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится в другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины - назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ", - сказал президент.
Напомним, что 25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и
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