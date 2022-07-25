Зеленский добавил Буданову работы и немного обновил СБУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возглавит также комитет по разведке при президенте Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

"Одобрил сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и комитет по разведке при президенте Украины", - сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил, что уволенный с должности командующего Сил специальных операций Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.

Читайте также Верховная Рада уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ

"Новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаган переводится в другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины - назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ", - сказал президент.