Россияне с территории Беларуси обстреляли Черниговскую и Киевскую области

Оперативное командование "Північ" сообщает, что в четверг, 28 июля, в промежутке с 5:20 до 6:30 состоялся запуск более 20 ракет с территории Беларуси по Украине.

ОК "Північ" сообщило о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, ракеты упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны. О жертвах пока не сообщается.

В свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин Вышгородского района (граничащего с Киевом).

"Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы. Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – сообщил Кулеба.

Также известно об уже традиционных ночных или утренних обстрелах Николаева и Харькова. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о мощных взрывах в 4 утра, харьковский мэр Игорь Терехов писал о двух обстрелах за ночь. "Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, погашенных нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", - сообщил Терехов.