  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне с территории Беларуси обстреляли Черниговскую и Киевскую области
В тренде

Россияне с территории Беларуси обстреляли Черниговскую и Киевскую области

Общие новости
(2 голосов)

Также под удар попали Харьков и Николаев

Россияне с территории Беларуси обстреляли Черниговскую и Киевскую области

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Оперативное командование "Північ" сообщает, что в четверг, 28 июля, в промежутке с 5:20 до 6:30 состоялся запуск более 20 ракет с территории Беларуси по Украине.

ОК "Північ" сообщило о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, ракеты упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны. О жертвах пока не сообщается.

В свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин Вышгородского района (граничащего с Киевом).

"Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы. Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – сообщил Кулеба.

Также известно об уже традиционных ночных или утренних обстрелах Николаева и Харькова. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о мощных взрывах в 4 утра, харьковский мэр Игорь Терехов писал о двух обстрелах за ночь. "Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, погашенных нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", - сообщил Терехов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Терминатор003 (Киев)
28.07.2022 в 08:09
На даний момент немає такої країни як Білорусь, є білоруський улус Мордору. Біля Києва було 4 розриви, думаю принаймні 3 ракети потрапили в землю, 4-ту можливо перехопила ППО. І чому б не ліквідувати ординські пускові установки, які в улусі, хаймаром, так як ліквідовували комплекси с-300 на Херсонщині.
Ответить
+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
28.07.2022 в 07:44
Чому росіяни, а не білоруси?
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде