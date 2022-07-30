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Смалийчук: Война закончится либо на границе с россией, либо на границе с Польшей

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Есть только два варианта

Смалийчук: Война закончится либо на границе с россией, либо на границе с Польшей

Новина українською

Экс-владелец "Карпат" Олег Смалийчук поделился своими ожиданиями от войны с россией:

– Ты часто на фронте, это мало кто знает. Какие ситуации тебя, может быть, изменили? Что тебя на войне задело?

- С одной стороны ненависть, а с другой, смотришь, и я вероятно стал больше в Бога верить. Так и сказал, пусть этих п#####в Бог прощает. А наша задача – их туда быстрее доставить к нему на встречу. И пусть вместе с Кобзоном там поют. Потому бог им всем судья. Мы на своей земле, нам нечего терять. Война закончится либо на границе с россией, либо на границе с Польшей, – сказал Смалийчук.

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В статье: Олег Смалийчук война с Россией
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Источник:
Бомбардир

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