Смалийчук: Война закончится либо на границе с россией, либо на границе с Польшей
Есть только два варианта
Экс-владелец "Карпат" Олег Смалийчук поделился своими ожиданиями от войны с россией:
– Ты часто на фронте, это мало кто знает. Какие ситуации тебя, может быть, изменили? Что тебя на войне задело?
- С одной стороны ненависть, а с другой, смотришь, и я вероятно стал больше в Бога верить. Так и сказал, пусть этих п#####в Бог прощает. А наша задача – их туда быстрее доставить к нему на встречу. И пусть вместе с Кобзоном там поют. Потому бог им всем судья. Мы на своей земле, нам нечего терять. Война закончится либо на границе с россией, либо на границе с Польшей, – сказал Смалийчук.
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Источник:Бомбардир
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