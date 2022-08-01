  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта
В тренде

Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта

Общие новости
(1 голосов)

Маленькая победа, блокада наших портов завершена

Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта

Олександр Кубраков Facebook

Новина українською

Корабль RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышел из Одесского порта. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В портах Большой Одессы сейчас еще 16 судов ждут в свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Параллельно поступают заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.

Читайте такжеВеликобритания передаст Украине военные корабли – посол

В ближайшие недели при поддержке партнеров планируется выход на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции, добавил Кубраков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией зерно
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде