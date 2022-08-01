Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта

Корабль RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн украинской кукурузы вышел из Одесского порта. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В портах Большой Одессы сейчас еще 16 судов ждут в свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Параллельно поступают заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией.

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В ближайшие недели при поддержке партнеров планируется выход на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции, добавил Кубраков.