Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА
Им стал Ярослав Янушевич
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской областной государственной администрации.
Об этом пишет сайт президента.
Отмечается, что Зеленский лично вручил Янушевичу служебное удостоверение. Президент убежден, что опыт и профессионализм нового главы ОВА помогут ему в выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона.
Зеленский также подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от россиян, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.
Что известно о Янушевиче?
Он родился 7 февраля 1978 года в Киеве. Ярослав Янушевич — заслуженный экономист Украины, кандидат экономических наук и доктор юридических наук. Он мастер спорта Украины международного класса по пейнтболу, а еще чемпион мира по пейнтболу. Государственный служащий III ранга.
Янушевич работал в Министерстве финансов, Государственном комитете финансового мониторинга, Государственной налоговой администрации, Государственной миграционной службе и Государственной финансовой инспекции. Также имеет опыт управления государственным предприятием и банковским учреждением.
Он руководил государственным предприятием "Документ" и положил начало образованию современных центров европейского образца "Паспортный сервис", а еще занимал должность исполнительного директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".
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