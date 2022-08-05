Россияне снов обстреляли Николаев. Есть погибшие, 10 раненых
Оккупанты продолжают обстреливать город корабелов
t.me/mykolaivskaoblrada
Войска РФ сегодня снова обстреляли Николаев.
Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.
"Сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева. К сожалению, есть пострадавшие, в частности, 14-летний парень. Медики работают на месте", - говорится в сообщении.
В то же время глава ОВА Виталий Ким сообщает о более 10 раненых.
Также есть погибшие, добавил он.
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